＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】ファンを騒然とさせた“暴走”シーン幕内取組の開始直前に衝撃が走った。元フィギュアスケートペア日本代表の高橋成美が解説として登場。冒頭からアクセル全開の“暴走”を見せ、「何やってんだw」「放送事故や！」「初っ端から面白い」などファンが騒然となった。高橋は、世界選手権で日本フィギュアペア史上初の銅メダルを獲得し、「りくりゅう」ペアの木