◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)WBC準々決勝でベネズエラに敗れ、敗退となった侍ジャパン。無念の思いを抱えつつ礼儀を込めた行動を見せました。3点を追う9回、2アウトから大谷翔平選手が内野フライに倒れ、ゲームセット。WBC連覇を目指した戦いが終わりました。試合終了後、侍ジャパンの選手たちは、勝利を喜ぶベネズエラの選手をベンチから見つめます。その後、井