声優界のアカデミー賞と言われ、第20回を迎えた声優アワード授賞式が15日、都内で開かれた。24年のディズニー映画「モアナと伝説の海2」日本版の声優を務めた、歌舞伎俳優の尾上松也（41）が外国映画・ドラマ賞を初受賞。「名だたる声優の皆さんに加えていただき、うれしい。少しでも、このお仕事を続けられたら。いただいた賞に恥ずかしくないように精進したい」と今後も声優業に挑んでいくと誓った。また冒頭で、3日に脳出血のた