「クローゼットを片付けよう」と思ってもなにから始めるか迷うことも。年20着の服で過ごすやまこさん（40歳）も、昔は服を全部出ししてみるけれど、片付けられずにそのまま戻す…というのを繰り返していたそう。今ではすっきりしたクローゼットで暮らすやまこさんが実践した、だれでもできる「クローゼットの簡単整理方法4ステップ」を紹介。環境の変化が大きい春前に、暮らしを見直す“捨て活”にチャレンジしてみて！ステップ1：