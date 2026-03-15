3月と4月は、職場や学校、保育園・幼稚園からのプリントがとくに増えがち。家じゅう紙だらけで、提出期限ぎれのものが出てきた…なんて経験もあるはず。そこで、4人家族でも「紙類がたまらず、締めきりも忘れないアイデア」を紹介。フルタイムで働く2児の母で、整理収納アドバイザー1級のよしいさんに教えてもらいました。あと回しのプリント。工夫したら提出もれゼロになった年間予定表・提出書類・お知らせのプリント…新年度が