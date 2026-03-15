WBC・日本―ベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強にたどり着けず、屈辱の敗退。ベネズエラは歓喜に包まれていた。日米通算203勝の名投手・黒田博樹氏が南米の強豪に賛辞を送った。日本は試合後、三塁線上に整列し、深々とお辞儀した。一方、一塁側ベンチで