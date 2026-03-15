WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。5回裏に侍ベンチと交流したベネズエラ主将が話題になっている。5-4とリードした5回裏、日本の岡本が打ち上げた。三塁ベンチ付近への小飛球となり、ベネズエラの主将であり、この試合のマスクを被ったペレスがキャッチした。ベンチが近かったこともあり、そのま