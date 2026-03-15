子どもの独立を機に、約5年前から2DK築39年の築古賃貸アパートでひとり暮らしを開始。「もたないおひとりさま生活」の様子をインスタグラムで発信している、現在50代のようさん（フォロワー7.1万人）。ここでは、ようさんが快適になったと実感している「ものが少ないキッチン」をつくるアイデアについて語ります。ひとり暮らしの料理は「フライパン2つ」で十分約5年前、人生2度目のひとり暮らしがスタートしました。【写真】50代ひ