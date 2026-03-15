発火事故の増加を受け、2026年はモバイルバッテリーの「安全性」が再定義されます。衝撃や熱に強く、発火リスクを抑えた次世代の「準固体電池」がついに普及。最新の注目モデルと共に、その実力を徹底解説します。 USB-C内蔵ケーブル一体型の準固体電池モバイルバッテリー cheerocheero Solido10000mAh4980円 SPEC ●バッテリー容量：10000mAh / 3.8V (38Wh)●内蔵バッテリー：準固体リチウムイオンバッテリー●入力