半年前に注文住宅を建てた日刊住まいライターは、家づくりで「動線」にこだわり、玄関がリビングとキッチンの2つにつながる間取りにしたそう。実際に暮らしてみると、家事効率が格段に上がった一方で、想定していなかったデメリットも見えてきたといいます。今回、ライターが「動線にこだわった間取り」にして感じたメリット・デメリットについて語ります。玄関からキッチンへ直行できる動線を採用した理由筆者は夫婦と1歳の娘の3