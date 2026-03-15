初めて会う人の行動に、思わず驚いた経験はありませんか？ 今回は、筆者の友人・I子の体験談をご紹介します。息子の彼女・E美が食事中にみせた行動に衝撃を受けたI子。E美の行動の裏には、ある事情が隠されていました。 マヨネーズを持参する息子の彼女 明るい笑顔の裏に隠されたE美の事情を知り、それ以来、彼女の行動を「背景」で見るようになったI子。改めて、息子の彼女がE美でよかったと実感したのでした。人