やんのかステップは威嚇なの？ 猫が背中を丸め、体を横にしてピョンピョンと跳ねるように動く姿を「やんのかステップ」と呼びます。 名前の通り「ケンカするの？」と問いかけているように見えるため、強い威嚇だと受け取られがちです。 結論から言うと、必ずしも本気の攻撃サインとは限りません。恐怖・戸惑い・遊び心など、複数の感情が混ざった行動であることが多いのです。 猫はもともと単独で縄張りを守っています