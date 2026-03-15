タレント・ほしのあきが15日、自身のインスタグラムを更新。14日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】20代でも通用しそう鏡の前の無防備「スッピンだと」が衝撃的 ほしのは1977年生まれ。「14日で49歳になりました」と記し、「40代ラストって、、本当にビックリ先月からなんとなーく体調が良くない日が続いてたから健康が1番の幸せだなぁって感じました(きちんと病院行って検査もしたから大丈夫だよ)」と