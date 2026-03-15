女優の小池里奈が、10日発売の「週刊SPA! 」（扶桑社）3月17日号の人気企画「このあと、どうする?」に登場した。 【写真】オトナ女性のまん丸ボディも素敵です 著書「走る道化、浮かぶ日常」（祥伝社）を発表したピン芸人・九月（くがつ）が手掛けたオリジナルシナリオをグラビアカットを用いて紡いでいく。街の本屋を舞台に、ドキドキと繊細が相まった物語。マシュマロがのぞけそうな大胆な服装で本を開いたり、場所が変わ