スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルの佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１５日、自身のインスタグラムで今季限りでの引退を表明した。「今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました。２６年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした」と感謝の思いをつづった。