大相撲の元大関若嶋津の日高六男さんが１５日、肺炎のため千葉県内で死去した。６９歳だった。葬儀・告別式は未定。鹿児島県出身で１９５７年１月１２日 生まれの日高さんは、現役時代は２度の優勝を果たした。鹿児島商工高（現樟南高）相撲部監督に勧誘され、相撲を始め、同高３年時に茨城国体で優勝に貢献。７５年３月場所、二子山部屋から初土俵を踏んだ。十両を５場所で通過し、８１年１月場所、新入幕を果たした。精か