近鉄や楽天、マリナーズなどで活躍した岩隈久志氏（44）が15日、日本テレビ「WBC詳報」（後6・00）の生放送に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で印象に残った侍ジャパンの選手を挙げた。侍ジャパンはこの日の準々決勝でベネズエラに5―8で敗れ、大会ベスト8に終わった。活躍が印象的だった選手を聞かれると「僕は種市投手ですね」と種市篤暉投手（ロッテ）を挙げ、「初めてのWBC出場でしっかりと自分