バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は15日、ジーライオンアリーナ神戸などで6試合が行われ、西地区首位の神戸が山形を87―72で下し、41勝5敗とした。東地区1位の信州は青森に90―70で勝って36勝10敗とし、プレーオフ進出を決めた。