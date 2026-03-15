5人組グループ・嵐のラストツアーとなる『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が、13日から北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。金曜から日曜にかけて約15万人を動員し、無事、本格的な“再始動”を果たした。【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせた5人。開催発表時には周辺のホテルの宿泊費高