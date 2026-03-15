将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯5番勝負の第4局で、増田康宏八段（手前）を破った藤井聡太棋王＝15日午後、栃木県日光市将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負第4局は15日、栃木県日光市の日光きぬ川スパホテル三日月で指され、後手の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝が126手で挑戦者の増田康宏八段（28）を破った。対戦成績を2勝2敗のタイに戻し、決着を最終局に持ち込