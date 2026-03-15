タレントの上沼恵美子（70）が15日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。特番で初共演したお笑い芸人を絶賛した。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右が「以前、上沼さんとテレビ大阪の方で、『上沼恵美子を沼らせたい』みたいなタイトルの特番やって、上沼さんが今まで行ったことのないところに連れていって、にぎやかにする。特番が終わって、上沼さんとしゃべったら、“あれもう評判が良