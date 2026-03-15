絶対にケージから脱走してしまうわんこに、飼い主さんも大奮発！1万円の高さがある柵と屋根をつけてみた結果、まさかすぎる結末が……！その様子がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で174万回以上も再生され、「飼い主さんと愛犬の攻防戦かわいすぎる！」「脅威の身体能力w」といった声が寄せられています。 【動画：絶対にケージから脱走する犬→1万円の高い柵、屋根まで作成した結果…まさかの結末】 絶対に