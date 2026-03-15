あまりにも分かりやすく、まるで小さな子どものように人見知りをするウエスティさんのお姿が、可愛すぎると話題になっているのです。 微笑ましく愛くるしいそのお姿は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：わかりやすく『人見知り』をする犬→まるで『人間の子どものような仕草』】 『分かりやすく人見知りをする犬』 Xアカウント『@dogsukiman』に投稿された