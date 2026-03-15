楽しくお散歩していたはずなのに…完全に拗ねてしまったというポメラニアンさん。理不尽で可愛すぎる主張と、冤罪を着せられる飼い主さんとのやり取りが微笑ましすぎると話題になっているのです。 何度も見返したくなる魅惑のフォルム、クスッと笑えるその光景は記事執筆時点で286万回を超えて表示されており、7.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：散歩中、完全に拗ねてしまった犬→まさかの『冤罪』と『理不