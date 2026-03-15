若手育成に強みを持つブンデスリーガのライプツィヒ。近年の注目選手はコートジボワール代表のヤン・ディオマンデ。19歳のアタッカーで、アメリカ、スペインを経て昨年ライプツィヒにやってきた。得点力のあるFWで、今季はアフリカネイションズカップでの離脱がありながらも、公式戦27試合に出場して11ゴール7アシストと素晴らしい数字を残している。2025年にライプツィヒに加入したばかりのディオマンデだが、早くも移籍の可能性