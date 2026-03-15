元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンとアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの去就が不透明となっているアトレティコ。スペイン『AS』によれば、アトレティコは今夏に攻撃陣の刷新を行う可能性があるという。そのなかで、アトレティコはレヴァークーゼンに所属するアルジェリア代表FWイブラヒム・マザの獲得に興味を持っているようだ。アトレティコは長期間にわたってモニタリングしており、そのほかにも複数クラブが目