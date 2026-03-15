以前にはフレアを発射したこともオーストラリア海軍は2026年3月9日、アンザック級フリゲート「トゥーンバ」から発進したMH-60R「シーホーク」が、中国人民解放軍のヘリコプターから危険な接近を受けたと発表しました。【画像】さすがに接近しすぎ…アメリカ軍にも行われていた徴発行為危険な接近は3月4日、黄海の国際水域で発生したとのことです。同海域でオーストラリア海軍は、国連安全保障理事会による北朝鮮に対する制裁措