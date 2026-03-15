タレントの安田美沙子が１５日までにＳＮＳを更新。結婚１２年を迎えたことを報告し、家族ショットなどをアップした。自身のインスタグラムに家族ショットを投稿した。夫婦ショットや子供の写真とともに「３．１４円周率の日結婚記念日でした」と報告。続けて「１２年かぁ。。。早いなぁ。。。」と胸の内を記した。さらに「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました