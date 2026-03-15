◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。WBC準々決勝で敗れた侍ジャパンと勝ったベネズエラの違いを指摘した。五十嵐氏は「結果論になるんですけど…」と前置きした上で継投を勝負の分かれ目として挙げた。日本は先発のスアレスを3回途中でKOしたが、この回を