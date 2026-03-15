【パリ共同】米国と中国は15日、パリで閣僚級貿易協議を始めた。トランプ大統領が今月末から訪中して習近平国家主席と首脳会談を開くのに先立ち、主要な懸案を整理して地ならしする狙いだ。米国の関税措置や中国による米国製品の購入拡大、台湾問題が議題とみられる。第2次トランプ政権下で、米中の閣僚級協議は昨年10月以来で6回目。米国はベセント財務長官、中国は何立峰副首相らが出席した。トランプ政権は連邦最高裁によ