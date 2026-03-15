スピードスケート女子で五輪３大会連続メダルの佐藤綾乃（２９＝ＡＮＡ）が１５日、自身のインスタグラムを更新し「今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と報告した。２０１８年平昌五輪は３０００メートルで８位入賞を果たすと、団体追い抜き（パシュート）では金メダルを獲得。日本女子冬季五輪史上最年少金メダリスト（当時）となった。２２年北京五輪は１５００メートルで４位、マス