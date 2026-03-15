【モデルプレス＝2026/03/15】元AKB48の篠崎彩奈が3月14日、自身のInstagramを更新。すっぴんにスウェット姿のプライベートショットを公開した。【写真】30歳元AKB「お肌すべすべ」と話題のすっぴん◆篠崎彩奈、すっぴんスウェット姿でカフェへ篠崎は「ふらっと入ったカフェが可愛くてスウェットすっぴんで来てしまったことを後悔したとある日の休日…」とコメント。メガネをかけたすっぴんでネイビーのスウェットを着てスイーツを