【モデルプレス＝2026/03/15】15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にてガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」が開催された。ここでは、イベントの模様を写真と共にまとめる。【写真特集】【写真】人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌がトップバッターア