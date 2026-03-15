【モデルプレス＝2026/03/15】元SKE48の須田亜香里が3月14日、自身のInstagramを更新。手作りのクッキーを披露した。【写真】34歳元アイドル「お店のクオリティ」と話題の手作りクッキー◆須田亜香里、手作りクッキー公開須田は「先日、久々に食べたくなって夜な夜な焼いたクッキー」（※原文ママ）というコメントと「＃須田家のクッキー」というハッシュタグを添え、手作りのクッキーを公開。オーブンの天板にずらりと並んだ四角