米国のバンド「Born of Osiris(ボーン・オブ・オシリス)」の東京公演が当日中止となったことがわかった。15日、公演を運営する「Evoken de Valhall Production.」の公式Xが発表した。機材のセッティングを行っていたBorn of Osirisのメンバーが感電し、健康上のリスクを考慮したためと説明した。同ライブはBorn of Osirisら計4バンドが出演を予定していたが、運営会社の公式Xで「本日予定しておりました「Born of Osiris」&