フィンランドの人気デザインハウスマリメッコから、レザーバッグシリーズ「Gratha」と「Karla」のスプリングサマー2026コレクションが登場します。全国のマリメッコストアおよびオンラインストアにて2026年3月19日より順次販売を開始。ブランドを象徴するウニッコモチーフを取り入れたバッグや、小物まで揃うラインナップで、春夏のコーディネートを華やかにアップデートしてくれます&#