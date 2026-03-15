◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)＜12回戦＞同級6位・飯村樹輝弥(角海老宝石)（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBOフライ級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）が同級6位・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石）に9回TKO勝利で5度目の防衛に成功。WBOの記念チャンピオンリングも獲得した。黒のLAハットを被って入場したオラスクアガ。試合では1Rから積極的にガード上からでもパ