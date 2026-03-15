◇WBO世界フライ級タイトルマッチ同級6位・飯村樹輝弥(角海老宝石)＜12回戦＞王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）世界初挑戦のWBO世界フライ級6位・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石）は同級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳）に9回1分19秒TKO負けし、世界王座奪取を逃した。序盤から圧力をかけてきたオラスクアガに後退を強いられ、フック、アッパーなどの連打を浴びたた。2