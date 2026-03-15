アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の沖口優奈さんの1st写真集（タイトル未定、撮影：田中智久）が4月20日にリリースされます。10年間にわたるアイドル人生の集大成として、自身初となる写真集です。【写真】定番の三角ビキニ沖口優奈（撮影／田中智久ヘアメイク／伊藤遥香スタイリング／米丸友子撮影協力／LECEB SESOKO VILLA）舞台は沖縄。2016年のデビュ−以降、10年間アイドルとして駆け抜けてきた彼女と束の間