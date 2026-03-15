All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。今回の記事では、「神奈川県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。神奈川県には、多くの道の駅がありさまざまなサービスを提供中です。それでは、「好き＆行ってみたい神奈川県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：足柄・金太郎のふ