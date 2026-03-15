声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集『あいまい』が、誕生日である3月5日にリリースされました。限定表紙・特典付きの電子版も配信中です。【写真】服を着たままプールに…びしょ濡れの矢野妃菜喜さん幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動、アイドル・女優・アーティストなど幅広くキャリアを積み、現在は声優として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』