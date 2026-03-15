イランメディアの３月14日付の報道によると、イラン・イスラム革命防衛隊の高官であるモフセン・レザーイ少将は、いかなる米海軍艦艇もペルシャ湾に進入させないと強調しました。レザーイ少将は、「イランは次の2条件が満たされた場合には戦争の終結を考慮する」と述べ、その条件としてイランが被ったすべての損失を取り戻すことと、米軍がペルシャ湾から撤退することを挙げました。（提供/CGTN Japanese）