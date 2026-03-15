「リスクを避けつつ、少しでも有利な運用先を選びたい」と考えるのは誰もが望むことではないでしょうか。その中でも、元本が保証されている「個人向け国債」や「ネット銀行の定期預金」は、初心者にとって最も安心できる資産運用の選択肢といえます。今回は、それぞれに100万円を預けた場合、3年後に手元に残る利息にどれだけの差が出るのか、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。【2026年3月】個人向け国債・固定3年を