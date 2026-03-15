任期満了に伴う東伊豆町長選挙は、15日午後6時で投票が締め切られました。最終投票率は54.75%で、8年前の前回を6.5ポイント下回り、過去最低を更新しました。 東伊豆町長選に立候補しているのは、届け出順に▼新人で前・東伊豆町議の鈴木伸和氏（66）▼現職で2期目を目指す岩井茂樹氏（57）▼新人で前・東伊豆町議の須佐衛氏（61）の3人です。 これまでの実績と町政の継続を訴える現職に対して、新人2人は、町民の意見を集める姿