「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）王者松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝との再戦を判定３−０で制し、初防衛に成功した。フルマークでの判定勝ちを告げられても、松本は引き締まった表情を崩さなかった。相手の執念の粘りでＫＯ勝ちは逃したが、序盤から試合を支配する盤石の内容で初防衛。「日本人は卒業できたと思う。これから世界の強