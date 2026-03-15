◇オープン戦阪神0―1広島（2026年3月15日マツダ）阪神・西勇輝投手（35）が広島とのオープン戦で先発し、4回3安打無失点と好投。順調な仕上がりを結果で証明した。「自分が投げたいボールに対して、投げられている自分がいた。2回、3回、4回と慌てることなく、投げられたかなと思ってます」初回こそ連打を浴びてピンチを背負ったものの、尻上がりに調子を上げた。4回はファビアンを中飛、野間を二ゴロ、モンテロを二