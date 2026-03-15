第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。初出場の帝京長岡（新潟）も登場。帝京と同じ黒の縦じまから、黄色のストッキングと金色の縦じまにユニホームを変更。鮮やかな色合いが注目を集めた。帝京で甲子園に出場している芝草宇宙監督（５６）は「選手たちとすばらしい球場に戻ってこられて幸せです」と話すと、新ユニホームについて言及。「格好いいなという思いで着させてもらっ
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