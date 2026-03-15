第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。３３年ぶり４度目の出場となる崇徳は午後２時に登場。エース左腕・徳丸凜空（りく、３年）は「きょうマウンドをチェックできたのは自分の中で大きい」と手応えを得た様子だった。女房役は背番号２の新村瑠聖（りゅうせい）主将（３年）。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組と同じ“りく