◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）が東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し出し、２連勝で星を五分に戻した。今場所で２つの金星を獲得した藤ノ川に立ち合いで右かちあげから突っ張って、わずか２秒６で白星。新鋭対決に完勝し「完璧でした。（相手が）しっかり見えていた」と納得の表情を浮かべた。初土俵から１２場所連続の勝ち越しと、場所後の新三役昇進に向け、