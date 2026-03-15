ＴＢＳ系バラエティー「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）などを担当する同局の演出家、プロデューサーの藤井健太郎氏が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ＷＢＣの決勝ラウンドに進出したが準々決勝でベネズエラに敗れた侍ジャパンについて言及した。藤井氏は、試合終了直後に「残念。たしか『クイズ☆正解は一年後』での予想も全チーム不正解」とポスト。年末恒例の同局系「クイズ☆正解は一年後」の事前収